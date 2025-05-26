У стелы на Камчатке заметили двух голодных бурых медведей

На Камчатке были замечены два бурых медведя, исследующих стелу. Видео с ними опубликовал Telegram-канал Amur Mash.
По информации канала, хищники, вышедшие из спячки, искали пищу между Елизовским и Усть-Большерецким районами, но не нашли ничего съедобного.
Два дня назад заповедник «Тунгусский» в Красноярском крае разместил в соцсетях видео с «танцующим» медведем. В посте сообщается, что хищники начали борьбу за территорию у самого популярного дерева. Этот «танец» служит для метки, чтобы сообщить другим медведям о своем статусе и занятости места. В заповеднике отметили, что наибольшее количество таких меток происходит в период гона.
На вопрос одного из подписчиков в комментариях «Тунгусского» объяснили, что человек может не сильно ощущать запах на месте «танца», а также на дереве остаются небольшие клочки шерсти после движений медведя.
Также три случая выхода зверей из леса к людям зафиксировали в Усть-Илимском районе.