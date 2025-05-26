Девять из десяти детей женщины-врача из Газы погибли в результате израильского авиаудара

Генеральный директор Министерства здравоохранения Газы, Мунир аль-Барш, сообщил, что дом семьи ан-Наджар был атакован вскоре после того, как врач отправилась на работу в больницу Наср. По его словам, старшему из погибших детей было всего 12 лет. Ее муж, Хамди ан-Наджар, и одиннадцатилетний сын Адам получили серьезные ранения и находятся в реанимации.