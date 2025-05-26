Девять из десяти детей женщины-врача из Газы погибли в результате израильского авиаудара

Палестинский врач из Хан-Юнуса, Алаа ан-Наджар, потеряла девять из десяти своих детей в результате израильского авиаудара, который произошел, когда она отсутствовала дома. Об этом пишет CNN.
Генеральный директор Министерства здравоохранения Газы, Мунир аль-Барш, сообщил, что дом семьи ан-Наджар был атакован вскоре после того, как врач отправилась на работу в больницу Наср. По его словам, старшему из погибших детей было всего 12 лет. Ее муж, Хамди ан-Наджар, и одиннадцатилетний сын Адам получили серьезные ранения и находятся в реанимации.
Из девяти погибших детей тела семерых были извлечены из-под завалов, двое остаются под руинами. Аль-Барш отметил, что этот удар ярко иллюстрирует трагическую судьбу медицинского персонала в Газе: «Не хватает слов, чтобы описать эту боль. Израиль уничтожает не только врачей, но и целые семьи».
По словам представителя Минздрава Ашрафа аль-Кудры, выживший мальчик стал «единственным свидетелем этой трагедии».
Доктор Юсур Абу ар-Риш рассказала о том, как ан-Наджар молча ждала возле операционной, куда был доставлен ее тяжелораненый сын: «Она оставила своих детей, чтобы выполнять долг перед другими больными детьми, и столкнулась с непоправимой утратой».
Родственница семьи, Сухейр ан-Наджар, сообщила, что израильская армия сначала выпустила неразорвавшуюся ракету в дом, а затем через несколько минут нанесла основной удар, не дав находившимся внутри людям покинуть здание. Она отметила: «Израиль сознательно атаковал дом, прекрасно зная, что внутри находятся 10 детей и врач, оказывающий гуманитарную помощь».
Официальные лица Газы и ХАМАС осудили произошедшее, назвав это «варварским массовым убийством» и «актами садизма», обвинив Израиль в целенаправленном истреблении детей. В заявлении пресс-службы местного правительства подчеркивается: «Израильская армия сделала убийство детей своей привычкой и способом удовлетворения».
Ранее хуситы атаковали аэропорт Бен-Гурион в Израиле.