Поезд в Белгородской области наехал на взрывное устройство, случился взрыв

В Белгородской области железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, которое было заложено под рельсами. Инцидент произошел в Новооскольском округе в 16.25 в воскресенье 25 мая. Об этом информировал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Заложенное под рельсами устройство взорвалось. При этом люди не пострадали, поезд не сошел с рельсов, но повреждения получила контактная сеть железнодорожного пути, из-за чего временно приостановилось движение железнодорожных составов.
В частности, были задержаны пригородный № 6715 Старый Оскол — Валуйки и пассажирский № 392 Валуйки — Курск поезда.
Также сообщалось, что на ЮВЖД (Юго-Восточной железной дороге) сформирован оперативный штаб по ликвидации последствий взрыва.
Накануне три населенных пункта в белгородском приграничье подверглись атакам ВСУ. В результате ударов дронов загорелись два грузовика и частный дом. Также сообщалось о повреждении нескольких легковых авто и крыши цеха и склада на одном из предприятий.
Минобороны РФ в то же время сообщило, что в ночь на 25 мая над Белгородской областью уничтожили 10 украинских БПЛА.
До этого дежурными средствами ПВО было уничтожено и перехвачено 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области. Это произошло в течение четырех часов — с 20.00 до полуночи 24 мая.
В прошлом году в Ярославле нашли взрывчатку под поездом, состав которого был сформирован на станции Дно в Псковской области. Взрывчатое устройство с пластидом нашли, когда осматривали днище одного из вагонов. Поезд перевозил дизельное топливо.
Напомним в Белоруссии осудили двоих мужчин, которые готовились совершить теракт на железной дороге. Завербованный спецслужбами Украины Вабищевич получил 23 года тюрьмы, его подельник Зиненко — 12 лет. Они собирались подорвать пассажирский поезд сообщением «Брест — Минск — Полоцк», перевозивший 358 пассажиров.
Ранее сообщалось, что в 2023 году в Унечском районе на 136-м километре железнодорожных путей Брянск — Унеча сработало неустановленное взрывное устройство, из-за чего сошел с рельсов локомотив грузового состава. При этом люди не пострадали.