Трамп стремится завершить конфликт на условиях России

«Трамп хочет быстрого мира даже если это будет означать серьезные потери для Украины. Он унизил [президента Украины] Владимира Зеленского и неоднократно обхаживал [российского лидера] Владимира Путина», — говорится в материале. Издание подчеркивает, что Трамп готов идти на заключение мира между Россией и Украиной на условиях, крайне невыгодных для Киева.