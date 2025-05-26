Глава СКР затребовал доклад о детской поножовщине в Верхней Пышме

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту ножевого ранения, нанесенного подростку в Верхней Пышме. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР в Свердловской области.
Речь идет об инциденте, в ходе которого школьник ударил ножом своего одноклассника. Пострадавший 12-летний мальчик был госпитализирован.
В настоящий момент следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Александр Бастрыкин дал поручение руководителю Следственного управления по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования уголовного дела.
Как ранее сообщалось, инцидент произошел 24 мая во дворе дома на улице Петрова. Подросток отправился на прогулку с двумя одноклассниками, где между ними произошел словесный конфликт, а затем драка. В ходе нее школьник получил ножевое ранение в область спины.
Сотрудники правоохранительных органов дадут оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также работе, которую проводят учреждения системы профилактики.