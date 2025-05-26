Глава СКР затребовал доклад о детской поножовщине в Верхней Пышме

Как ранее сообщалось, инцидент произошел 24 мая во дворе дома на улице Петрова. Подросток отправился на прогулку с двумя одноклассниками, где между ними произошел словесный конфликт, а затем драка. В ходе нее школьник получил ножевое ранение в область спины.