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Глава СКР затребовал доклад о детской поножовщине в Верхней Пышме

Председателю СК России будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела по факту причинения ножевого ранения несовершеннолетнему в Свердловской области.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту ножевого ранения, нанесенного подростку в Верхней Пышме. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР в Свердловской области.

Речь идет об инциденте, в ходе которого школьник ударил ножом своего одноклассника. Пострадавший 12-летний мальчик был госпитализирован.

В настоящий момент следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Александр Бастрыкин дал поручение руководителю Следственного управления по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования уголовного дела.

Как ранее сообщалось, инцидент произошел 24 мая во дворе дома на улице Петрова. Подросток отправился на прогулку с двумя одноклассниками, где между ними произошел словесный конфликт, а затем драка. В ходе нее школьник получил ножевое ранение в область спины.

Сотрудники правоохранительных органов дадут оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также работе, которую проводят учреждения системы профилактики.