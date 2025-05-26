Во Вьетнаме пьяного мужчину задержали за повреждение древнего трона

Как сообщают местные СМИ, поврежденный трон находился во дворце Тхай Хоа, который считается «центром императорской власти» Хюэ. Здесь проводились важные церемонии и располагался императорский двор. 24 мая мужчина, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, проник за ограждение вокруг экспоната, забрался на трон и начал нести бессвязные выкрики, в результате чего сломал левый подлокотник кресла. Полиция задержала нарушителя и направила его на психиатрическую экспертизу. Безопасность на территории памятников была усилена.