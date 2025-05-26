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Во Вьетнаме пьяного мужчину задержали за повреждение древнего трона

Во Вьетнаме был задержан мужчина, который сломал подлокотник древнего трона, признанного «национальным достоянием», сообщает CNN.

Во Вьетнаме был задержан мужчина, который сломал подлокотник древнего трона, признанного «национальным достоянием», сообщает CNN.

По информации издания, этот трон был изготовлен для членов последней императорской династии Нгуен, правившей с 1802 по 1945 год. Именно они основали город Хюэ и сделали его своей столицей. Королевские дворцы, ритуальные места и гробницы в этом городе входят в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщают местные СМИ, поврежденный трон находился во дворце Тхай Хоа, который считается «центром императорской власти» Хюэ. Здесь проводились важные церемонии и располагался императорский двор. 24 мая мужчина, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, проник за ограждение вокруг экспоната, забрался на трон и начал нести бессвязные выкрики, в результате чего сломал левый подлокотник кресла. Полиция задержала нарушителя и направила его на психиатрическую экспертизу. Безопасность на территории памятников была усилена.

Ранее сообщалось, что удар молнии унес жизни трех человек в древнем храме.