Мужчину, совершившего поджог штаба волонтеров СВО в Ленобласти, задержали

По словам руководителя волонтерского штаба Татьяны Догадиной, на складе хранились «вещи, техника и медикаменты для отправки на фронт». Также там находились «коробки с новой детской одеждой и обувью для детей из Курской области». Она отметила, что в результате пожара «выгорело почти все». Волонтеры пообещали, что в ближайшее время соберут новую помощь.