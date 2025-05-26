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Мужчину, совершившего поджог штаба волонтеров СВО в Ленобласти, задержали

В Ленинградской области задержали местного жителя, подозреваемого в поджоге волонтерского штаба, сообщили в МВД.

В Ленинградской области задержали местного жителя, подозреваемого в поджоге волонтерского штаба, сообщили в МВД.

«Вчера в полицию поступило сообщение о пожаре в здании волонтерского штаба, занимающегося сбором гуманитарной помощи в городе Подпорожье. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что причиной возгорания стал поджог. В результате инцидента были уничтожены не только запасы гуманитарной помощи, но и имущество волонтерской организации», — говорится в сообщении.

Задержан 40-летний мужчина.

По словам руководителя волонтерского штаба Татьяны Догадиной, на складе хранились «вещи, техника и медикаменты для отправки на фронт». Также там находились «коробки с новой детской одеждой и обувью для детей из Курской области». Она отметила, что в результате пожара «выгорело почти все». Волонтеры пообещали, что в ближайшее время соберут новую помощь.

Ранее новосибирцы получили 51 год тюремного заключения за подготовку теракта против штаба Путина.