В Новосибирске рассказали о нескольких страшных взрывах за последние 15 лет

В Новосибирске за последние полтора десятилетия случилось несколько инцидентов, связанных со взрывами. Снимки происшествий опубликовало издание «Сиб.фм».
Так, 13 марта 2010 года в центре Новосибирска произошел взрыв рядом с шестиэтажным жилым зданием. В результате пострадала женщина, также были повреждены окна и витрины ближайших строений. Согласно заключению экспертов, причиной инцидента стало самодельное устройство, содержащее тротил и гексоген.
А 26 ноября 2015 года поздним вечером взорвался автомобиль «Тойота», припаркованный напротив офиса депутата Законодательного собрания Новосибирской области Оксаны Бобровской. По предварительным данным, взрывчатка сработала в руках её мужа внутри машины, где находились сама Бобровская и её супруг. Оба они погибли.
14 июня 2021 года на автозаправочной станции на Гусинобродском шоссе вспыхнул масштабный пожар, сопровождавшийся взрывами. В результате происшествия пострадали 16 человек. Спасатели работали на месте несколько часов.
Ещё одна трагедия произошла всего два года назад. 9 февраля 2023 года на улице Линейной в жилом доме № 39 взорвался бытовой газ. Мощная ударная волна частично разрушила здание, что привело к многочисленным жертвам. Этот взрыв стал одним из самых разрушительных в регионе за последние годы. Погибло 15 человек. На месте пятиэтажки сейчас пустырь — дом был признан непригодным для проживания и снесён.