В Новосибирске рассказали о нескольких страшных взрывах за последние 15 лет

Ещё одна трагедия произошла всего два года назад. 9 февраля 2023 года на улице Линейной в жилом доме № 39 взорвался бытовой газ. Мощная ударная волна частично разрушила здание, что привело к многочисленным жертвам. Этот взрыв стал одним из самых разрушительных в регионе за последние годы. Погибло 15 человек. На месте пятиэтажки сейчас пустырь — дом был признан непригодным для проживания и снесён.