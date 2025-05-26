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Хирурги из НСО спасли жизнь мотоциклисту после аварии

Бердские хирурги совершили настоящий медицинский подвиг, проведя сложнейшую многочасовую операцию, в результате которой удалось спасти жизнь 41-летнему мужчине, пострадавшему в серьезном ДТП.

Источник: Getty Images/Unsplash

Инцидент произошел 24 мая, когда мотоцикл, на котором он ехал вместе с девушкой-пассажиром, столкнулся с автомобилем.

Как сообщили в пресс-службе Бердской центральной городской больницы, врачи боролись за жизнь водителя мотоцикла, который находился в критическом состоянии. Реаниматологи перелили ему значительное количество крови. В операционной бригаде работали хирурги Пьянков, Бочков и Ибрагимов, которые оказывали всю необходимую помощь пациенту. Состояние мужчины было крайне тяжелым: его сердце почти остановилось, а давление упало до критических значений 30/15. Несмотря на это, реаниматологи смогли стабилизировать его состояние для транспортировки в операционную, где ситуация вновь ухудшилась.

Пациент получил множество опасных для жизни травм, включая разрывы селезёнки, печени и левого купола диафрагмы. В ходе операции селезёнку удалили, выполнили пластику диафрагмы и наложили швы на печень. Также у него было сломано шесть ребер и кости таза с левой стороны, а также диагностирован ушиб левой почки.

Девушка-пассажир, пострадавшая в аварии, также получила медицинскую помощь: травматологи Бердской ЦГБ провели репозицию костей предплечья без разрезов. У неё были сломаны обе кости предплечья и несколько ушибленных ран.

Теперь обоим пациентам предстоит длительный процесс восстановления, но уже сейчас можно уверенно сказать, что этот день стал для них вторым днем рождения.

Бердчане должны помнить о важности соблюдения техники безопасности на дороге, особенно с учетом теплой погоды и увеличения числа мотоциклистов. Не забывайте о правилах дорожного движения!