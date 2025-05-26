Хирурги из НСО спасли жизнь мотоциклисту после аварии

Как сообщили в пресс-службе Бердской центральной городской больницы, врачи боролись за жизнь водителя мотоцикла, который находился в критическом состоянии. Реаниматологи перелили ему значительное количество крови. В операционной бригаде работали хирурги Пьянков, Бочков и Ибрагимов, которые оказывали всю необходимую помощь пациенту. Состояние мужчины было крайне тяжелым: его сердце почти остановилось, а давление упало до критических значений 30/15. Несмотря на это, реаниматологи смогли стабилизировать его состояние для транспортировки в операционную, где ситуация вновь ухудшилась.