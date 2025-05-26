Во Владивостоке 14 студентов ДВФУ обратились за медпомощью после отравления

Сразу 14 студентов Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке обратились за помощью к медикам после пищевого отравления. Об этом проинформировала пресс-служба прокуратуры Приморского края.
«Прокуратура проводит проверку по факту подозрения на острое кишечное отравление у студентов Дальневосточного федерального университета», — говорится в сообщении.
Сотрудники прокуратуры также оценят, соблюдается ли эпидемиологическое законодательство при организации питания студентов университета.
При этом как сообщает РИА Новости, все отравившиеся студенты ДВФУ были госпитализированы.
Недавно также стало известно, что в Махачкале закрыли кафе, в котором отравились 10 человек.