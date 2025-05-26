Цыгане угрожают расправой жителям Кирпичного переулка в Новосибирске

Жители Кирпичного переулка, 4 в Новосибирске, сообщили о конфликте с проживающими рядом цыганами. По их словам, они незаконно живут в частных домах, которые ранее были проданы застройщикам, также группа людей подключилась к электроэнергии и водоснабжению соседей без разрешения.
«Они терроризируют и угрожают жизни местных жителей на протяжении трех месяцев, которые живут там не одно десятилетие, и, с их слов, распространяют запрещенные вещества, постоянно появляются “новые мутные персонажи”», — написали в группе «ЧП-Новосибирск» соцсети «ВКонтакте».
Недавно, по словам очевидцев, одна из женщин, проживающих там с детьми, была замечена в краже из магазина, однако меры так и не были приняты.
Жители опасаются за свою безопасность и призывают к общественному вниманию.
«Мы просим у Вас помощи максимально осветить этот беспредел, чтобы перестать бояться за свою жизнь и жизнь наших детей, и прекратить постоянные потасовки, террор, незаконное проживание и использование чужих ресурсов», — обратились новосибирцы.