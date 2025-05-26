Цыгане угрожают расправой жителям Кирпичного переулка в Новосибирске

Жители Кирпичного переулка, 4 в Новосибирске, сообщили о конфликте с проживающими рядом цыганами. По их словам, они незаконно живут в частных домах, которые ранее были проданы застройщикам, также группа людей подключилась к электроэнергии и водоснабжению соседей без разрешения.