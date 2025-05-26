В жилом доме нашли труп мужчины в Артеме

Труп находился в квартире на третьем этаже. Медики выполнили свои задачи и уехали, на месте остались следователи и полицейские. Очевидцы утверждают, что мужчину убили. Корреспондент «КП» обратился в пресс-службу СУ СКР по Приморскому краю, однако на момент публикации материала ведомство ситуацию не прокомментировало.