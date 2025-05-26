В жилом доме нашли труп мужчины в Артеме

По словам местных жителей, в жилом доме на Бабушкина, 4/1, в Артеме нашли тело мужчины. Люди подозревают, что это убийство, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Труп находился в квартире на третьем этаже. Медики выполнили свои задачи и уехали, на месте остались следователи и полицейские. Очевидцы утверждают, что мужчину убили. Корреспондент «КП» обратился в пресс-службу СУ СКР по Приморскому краю, однако на момент публикации материала ведомство ситуацию не прокомментировало.
Напомним, следователи раскрыли убийство 30-летней давности. По версии следствия, между потерпевшим и одним из обвиняемых, Виктором Б., произошел конфликт. Он решил рассказать о ссоре знакомому, Александру П., чтобы выплеснуть эмоции. В ходе диалога Виктор предложил совершить убийство, и приятель идею поддержал.