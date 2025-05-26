Принял на грудь и сел за руль: новые подробности смертельного ДТП в Комсомольске

Вечером воскресенья, 25 мая, около 21:05 на 175-м километре автодороги Хабаровск — Лидога — Ванино произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 52-летний водитель Honda Freed Hybrid, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу и совершил столкновение с Nissan Elgrand, двигавшимся по главной дороге. Стали известны новые подробности этой аварии. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.