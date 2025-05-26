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Принял на грудь и сел за руль: новые подробности смертельного ДТП в Комсомольске

Водитель, устроивший смертельное ДТП в Комсомольске, был пьян.

Источник: УГИБДД по Хабаровскому краю

Вечером воскресенья, 25 мая, около 21:05 на 175-м километре автодороги Хабаровск — Лидога — Ванино произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 52-летний водитель Honda Freed Hybrid, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу и совершил столкновение с Nissan Elgrand, двигавшимся по главной дороге. Стали известны новые подробности этой аварии. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

На месте аварии погиб 50-летний водитель «Хонды». Водитель и пассажиры Nissan не пострадали. В Honda находились двое несовершеннолетних детей, которые, к счастью, не получили травм.

Установлено, что водитель Honda находился в состоянии алкогольного опьянения. У него обнаружено 1,55 миллиграмма на литр в выдыхаемом воздухе. В его отношении составлены административные протоколы и материалы по уголовной статье «Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека».

Расследование продолжается.