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Миллиардные активы экс-мэра Владивостока и его сестры пойдут в доход государства

Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в Ленинский районный суд Владивостока иск с требованием конфисковать в пользу государства имущество бывшего мэра города Владимира Николаева, а также его сестры, депутата Государственной думы Виктории Николаевой. Об этом сообщает суд.

Суд приступил к рассмотрению иска Генпрокуратуры.

Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в Ленинский районный суд Владивостока иск с требованием конфисковать в пользу государства имущество бывшего мэра города Владимира Николаева, а также его сестры, депутата Государственной думы Виктории Николаевой. Об этом сообщает суд.

«Заместитель генерального прокурора РФ подал иск “Об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества в рамках мероприятий, проводимых на основании ФЗ2 от 03.12.2013 № 230-ФЗ “О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам””, — написано на сайте органа. Суд приступил к расмотрению иска. Среди ответчиков по делу указаны Николаев, его сестра, а также несколько физических лиц и организаций, зарегистрированных во Владивостоке, включая ООО “Атлантикс”, учредителем которого выступает бывший мэр города.

Ранее Николаев совмещал должность на государственной службе с ведением коммерческой деятельности, скрывая полученные доходы через фиктивные предприятия и оформляя активы на подставных лиц, включая родственников. Ключевым эпизодом расследования стало незаконное приобретение санатория «Амурский залив» в 2002 году.