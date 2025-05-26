Миллиардные активы экс-мэра Владивостока и его сестры пойдут в доход государства

«Заместитель генерального прокурора РФ подал иск “Об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества в рамках мероприятий, проводимых на основании ФЗ2 от 03.12.2013 № 230-ФЗ “О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам””, — написано на сайте органа. Суд приступил к расмотрению иска. Среди ответчиков по делу указаны Николаев, его сестра, а также несколько физических лиц и организаций, зарегистрированных во Владивостоке, включая ООО “Атлантикс”, учредителем которого выступает бывший мэр города.