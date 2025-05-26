Собянин: Уничтожены еще два беспилотника, летевшие к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 26 мая, сообщил о ликвидации двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к Москве. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.