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Собянин: Уничтожены еще два беспилотника, летевшие к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 26 мая, сообщил о ликвидации двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к Москве. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 26 мая, сообщил о ликвидации двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к Москве. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

— Силами ПВО Минобороны уничтожены два беспилотника, летевших на Москву, — говорится в сообщении.

Мэр столицы также отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее Собянин также сообщил о ликвидации одного вражеского дрона на подлете к столице.

Утром 25 мая Минобороны России сообщило об уничтожении 110 украинских беспилотников, атаковавших 13 различных регионов страны. К примеру, о продолжающейся атаке вражеских коптеров на регион сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.