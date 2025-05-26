ВСУ продолжают попытки атаковать Москву

С вечера 25 мая в Московской области средствами российской ПВО было выявлено и уничтожено свыше десяти украинских дронов. Из-за этих атак были введены временные ограничения на работу аэропортов «Домодедово» и «Жуковский». Позже стало известно о возобновлении рейсов, передает «Царьград».