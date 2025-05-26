ВСУ продолжают попытки атаковать Москву

Силы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ, которые летели в сторону Москвы.
Украинские дроны продолжают атаки на столицу России. Средствами противовоздушной обороны (ПВО) ликвидированы два дрона. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны уничтожены два беспилотника, летевших на Москву», — сообщил Собянин. Информацию об этом он опубликовал в своем telegram-канале.
Он также отметил, что на месте падения обломков БПЛА сейчас работают специалисты экстренных служб. Данных о пострадавших не поступало.
С вечера 25 мая в Московской области средствами российской ПВО было выявлено и уничтожено свыше десяти украинских дронов. Из-за этих атак были введены временные ограничения на работу аэропортов «Домодедово» и «Жуковский». Позже стало известно о возобновлении рейсов, передает «Царьград».