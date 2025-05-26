Массовое отравление студентов ДВФУ: прокуратура начала проверку

Сами студенты, по утверждению нового медиа, связывают отравление с фуршетом, который состоялся 21 мая в корпусе ДВФУ после научной конференции. По неофициальной информации, продукты для мероприятия предоставила одна из университетских столовых. Сообщалось, что недомогание почувствовали не только студенты, но и преподаватели, а также гости конференции, участвовавшие в фуршете.