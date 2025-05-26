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Массовое отравление студентов ДВФУ: прокуратура начала проверку

Пострадавшие связывают плохое самочувствие в фуршетом после мероприятия, которое прошло в университете.

Источник: Аргументы и факты

Прокуратура Приморского края начала проверку после массового отравления студентов Дальневосточного федерального университета. Согласно официальному заявлению ведомства, поводом для реагирования стали обращения 14 пострадавших с симптомами острой интоксикации. В Telegram-канале надзорного ведомства указано, что отравление произошло 21 мая.

Несколькими часами ранее в Telegram-канале DPS VL была приведена иная информация: по данным источника канала, число обнаруживших у себя признаки пищевого отравления составило почти 50 человек, из них 19 были госпитализированы.

Сами студенты, по утверждению нового медиа, связывают отравление с фуршетом, который состоялся 21 мая в корпусе ДВФУ после научной конференции. По неофициальной информации, продукты для мероприятия предоставила одна из университетских столовых. Сообщалось, что недомогание почувствовали не только студенты, но и преподаватели, а также гости конференции, участвовавшие в фуршете.

Прокуратура, комментируя ход проверки, не упоминает о прямой связи между отравлениями и конкретными событиями. В ближайшие дни ведомство примет исчерпывающие меры реагирования.

Как сообщили новые медиа, часть студентов уже обратилась в Юридическую школу университета за помощью в подготовке коллективного иска на получение материальной компенсации за вред здоровью.