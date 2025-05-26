Массовое отравление студентов ДВФУ: прокуратура начала проверку

Прокуратура Приморского края начала проверку после массового отравления студентов Дальневосточного федерального университета. Согласно официальному заявлению ведомства, поводом для реагирования стали обращения 14 пострадавших с симптомами острой интоксикации. В Telegram-канале надзорного ведомства указано, что отравление произошло 21 мая.
Несколькими часами ранее в Telegram-канале DPS VL была приведена иная информация: по данным источника канала, число обнаруживших у себя признаки пищевого отравления составило почти 50 человек, из них 19 были госпитализированы.
Сами студенты, по утверждению нового медиа, связывают отравление с фуршетом, который состоялся 21 мая в корпусе ДВФУ после научной конференции. По неофициальной информации, продукты для мероприятия предоставила одна из университетских столовых. Сообщалось, что недомогание почувствовали не только студенты, но и преподаватели, а также гости конференции, участвовавшие в фуршете.
Прокуратура, комментируя ход проверки, не упоминает о прямой связи между отравлениями и конкретными событиями. В ближайшие дни ведомство примет исчерпывающие меры реагирования.
Как сообщили новые медиа, часть студентов уже обратилась в Юридическую школу университета за помощью в подготовке коллективного иска на получение материальной компенсации за вред здоровью.