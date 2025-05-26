В России перестали работать несколько аэропортов

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск действуют в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский (Раменское) и Калуга (Грабцево)», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Ночью в аэропортах Домодедово и Жуковкий уже вводились ограничения, которые позже были сняты.