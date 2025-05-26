Житель Хабаровского края получил полмиллиона рублей несуществующей компенсации

Сотрудники полиции Николаевского района возбудили уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя, подозреваемого в мошенничестве при получении компенсации за проезд.
Мужчина, трудоустраиваясь на предприятие, предоставил фиктивные документы о регистрации в Санкт-Петербурге, чтобы незаконно получить выплаты за проезд к месту работы. Проверка отдела по вопросам миграции подтвердила, что свидетельство о регистрации было поддельным.
В мае текущего года служба безопасности предприятия обратилась в полицию с подозрением на мошенничество. Установлено, что фиктивную регистрацию подозреваемый приобрел через интернет. Общая сумма незаконно полученных выплат составила около 500 тысяч рублей.
Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество». Максимальное наказание по этой статье — до шести лет лишения свободы.