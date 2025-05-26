Житель Хабаровского края получил полмиллиона рублей несуществующей компенсации

Мужчина, трудоустраиваясь на предприятие, предоставил фиктивные документы о регистрации в Санкт-Петербурге, чтобы незаконно получить выплаты за проезд к месту работы. Проверка отдела по вопросам миграции подтвердила, что свидетельство о регистрации было поддельным.