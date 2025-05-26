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В Красноярском крае потушили пилораму на площади почти 1500 квадратных метров

В Иланском муниципальном округе произошел крупный пожар на пилораме.

Источник: МЧС РФ

25 мая в 15:15 диспетчер МЧС принял сообщение о серьезном возгорании на частной пилораме в Иланском муниципальном округе.

Прибывшее по вызову первое подразделение пожарных увидело охваченные огнем здание и отходы лесопиления. Пламя быстро распространялось. Оно успело охватить 1431 квадратный метр территории предприятия.

Понадобилось подкрепление. С пожаром удалось справиться 17 сотрудникам МЧС с помощью шести спецмашин. На это потребовалось более четырех часов: в 19:31 огонь удалось полностью потушить.