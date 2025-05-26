В Новосибирске ребёнок погиб под колёсами электропоезда: что произошло на станции Нижняя Ельцовка

В Новосибирской области проводится служебное расследование по факту смертельного травмирования подростка электропоездом. Трагедия произошла утром 24 мая в районе остановочного пункта Нижняя Ельцовка на Западно-Сибирской железной дороге.
По предварительной информации, в 9:20 по местному времени пригородный электропоезд маршрута «Бердск — Новосибирск» совершил наезд на несовершеннолетнего. Точные обстоятельства происшествия в настоящее время выясняются.
Новосибирская транспортная прокуратура взяла ситуацию под особый контроль. В рамках надзорных мероприятий проверяются соблюдение требований безопасности железнодорожного транспорта, эффективность работы по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних.
На месте происшествия работают следственные органы, которые устанавливают все детали случившегося. Официальные результаты расследования будут обнародованы после завершения всех необходимых процедур.