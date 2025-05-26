В московских и калужском аэропортах ввели временные ограничения на полеты

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск гражданских воздушных судов в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Калуга. Об этом в понедельник, 26 мая, сообщил официальный представитель ведомства Артем Кореняко.