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В московских и калужском аэропортах ввели временные ограничения на полеты

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск гражданских воздушных судов в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Калуга. Об этом в понедельник, 26 мая, сообщил официальный представитель ведомства Артем Кореняко.

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск гражданских воздушных судов в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Калуга. Об этом в понедельник, 26 мая, сообщил официальный представитель ведомства Артем Кореняко.

— Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск действуют в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский (Раменское) и Калуга (Грабцево), — говорится в сообщении.

Незадолго до этого мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 26 мая, сообщил о ликвидации двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к Москве.

Ранее мэр столицы также сообщил о ликвидации одного вражеского дрона на подлете к столице.