Бывший мэр Владивостока может лишиться своих активов

В числе ответчиков значатся Владимир Николаев, Виктория Николаева, еще физические лица, а также ряд компаний во Владивостоке, в том числе ООО «Атлантикс», учредителем которого является экс-мэр. Учредителем ряда компаний из списка ответчиков является Раиса Николаева, добавило издание.