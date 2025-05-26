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Бывший мэр Владивостока может лишиться своих активов

Активы бывшего мэра Владивостока Владимира Николаева и его сестры депутата Госдумы Виктории Николаевой могут быть обращены в доход государства.

Источник: Газета.Ру

Соответствующий иск Генпрокуратура РФ подала в Ленинский районный суд Владивостока в рамках контроля за расходами лиц, замещающих государственные должности, отметило агентство.

В числе ответчиков значатся Владимир Николаев, Виктория Николаева, еще физические лица, а также ряд компаний во Владивостоке, в том числе ООО «Атлантикс», учредителем которого является экс-мэр. Учредителем ряда компаний из списка ответчиков является Раиса Николаева, добавило издание.

В числе третьих лиц — Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

В конце апреля сообщалось, что суд в Екатеринбурге обратил в доход государства 12 дочерних компаний холдинга «Вектор Рейл», общая рыночная стоимость которых превышает 242 млрд рублей. По информации издания «Коммерсантъ», решение было принято в рамках антикоррупционного иска Генеральной прокуратуры РФ. Его рассмотрел Октябрьский районный суд Екатеринбурга.

В материале отмечается, что в собственности этих 12 компаний находятся свыше 200 объектов недвижимости и 44 тыс. вагонов.