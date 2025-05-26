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Водитель КАМАЗа в Прикамье устроил ДТП из-за плохого самочувствия

ДТП произошло на закрытой территории в Краснокамске.

Источник: Соцсети

Водителю грузового автомобиля стало плохо за рулём, он врезался в стоящий автомобиль и умер, сообщает Госавтоинспекция Перми.

ДТП произошло в Краснокамске 25 мая в 12:15. Автомобиль «КАМАЗ» двигался по закрытой территории. 48-летний водитель почувствовал себя плохо, потерял контроль над машиной и врезался в стоящую «Ладу Ниву».

Водитель большегруза скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи.

«Управлять транспортным средством в утомлённом состоянии небезопасно и может привести к серьёзным дорожно-транспортным происшествиям», — напоминают в ГАИ.

Полиция проведёт проверку и установит все обстоятельства произошедшего.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о смертельном ДТП на трассе в Пермском крае. Водитель допустил наезд на человека, который переходил дорогу в неположенном месте. Пешеход скончался.