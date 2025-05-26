The Hill: сын Трампа может стать новым президентом США

«Старший сын Трампа, Дональд Трамп-младший, на прошлой неделе предположил, что он не исключает возможности баллотироваться после того, как его отец покинет Белый дом. [Он] признал: “Может быть, однажды, знаете ли, это случится”», — пишет The Hill.