The Hill: сын Трампа может стать новым президентом США

Сын нынешнего главы Белого дома может стать следующим президентом США, пишет иностранная пресса.
Сын нынешнего президента США Дональд Трамп-младший рассматривается как возможный претендент на выдвижение от Республиканской партии на пост американского президента в 2028 году. Об этом сообщает издание The Hill.
«Старший сын Трампа, Дональд Трамп-младший, на прошлой неделе предположил, что он не исключает возможности баллотироваться после того, как его отец покинет Белый дом. [Он] признал: “Может быть, однажды, знаете ли, это случится”», — пишет The Hill.
Среди возможных претендентов также рассматриваются вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио, министр внутренней безопасности Кристи Ноэм. Также в списке потенциальных кандидатов указаны главы трех штатов: Рон ДеСантис из Флориды, Гленн Янгкин из Вирджинии и Брайан Кемп из Джорджии.