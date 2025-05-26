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В Ивановской области сообщили о взрывах, над городом видны следы дыма

В городе Кинешма, расположенном в Ивановской области, местные жители сообщили о звуках взрывов. Об этом стало известно в понедельник, 26 мая.

В городе Кинешма, расположенном в Ивановской области, местные жители сообщили о звуках взрывов. Об этом стало известно в понедельник, 26 мая.

Над городом наблюдаются следы дыма. Официальные комментарии от властей на данный момент отсутствуют, передает Telegram-канал Baza.

Незадолго до этого мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 26 мая, сообщил о ликвидации двух беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к Москве.

Ранее мэр столицы также сообщил о ликвидации одного вражеского дрона на подлете к столице.

В этот же день стало известно, что в Тульской области продолжаются попытки атак со стороны Вооруженных силы Украины (ВСУ). Жители различных районов сообщили о взрывах. По словам очевидцев, около полуночи возобновились взрывы, в том числе в окрестностях Тулы, где было слышно более десяти взрывов.