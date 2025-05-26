Жители Кинешмы сообщают о взрывах в городе

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что на подлете к столице России были сбиты два украинских БПЛА. На месте падения обломков беспилотников сейчас работают специалисты. В связи с атаками дронов московские аэропорты работают с временными ограничениями, передает «Царьград».