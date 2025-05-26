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Жители Кинешмы сообщают о взрывах в городе

В Кинешме (Ивановская область) местные жители отмечают, что слышали звуки взрывов. Кроме того, в небе над городом наблюдается дым. Об этом пишут telegram-каналы.

В городе заметен дым, сообщают местные жители (архивное фото).

В Кинешме (Ивановская область) местные жители отмечают, что слышали звуки взрывов. Кроме того, в небе над городом наблюдается дым. Об этом пишут telegram-каналы.

«Кинешма, хлопки те, что слышали. [Звучит] сирена», — говорится в сообщении telegram-канала «Иваново. Происшествия». Кроме того, поступают сообщения о следах дыма над городом.

Точное количество взрывов не сообщается, а причины их возникновения остаются неизвестными. Официальных комментариев от ведомств пока не поступало.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что на подлете к столице России были сбиты два украинских БПЛА. На месте падения обломков беспилотников сейчас работают специалисты. В связи с атаками дронов московские аэропорты работают с временными ограничениями, передает «Царьград».