Жители Кинешмы сообщают о взрывах в городе

В городе заметен дым, сообщают местные жители (архивное фото).
В Кинешме (Ивановская область) местные жители отмечают, что слышали звуки взрывов. Кроме того, в небе над городом наблюдается дым. Об этом пишут telegram-каналы.
«Кинешма, хлопки те, что слышали. [Звучит] сирена», — говорится в сообщении telegram-канала «Иваново. Происшествия». Кроме того, поступают сообщения о следах дыма над городом.
Точное количество взрывов не сообщается, а причины их возникновения остаются неизвестными. Официальных комментариев от ведомств пока не поступало.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что на подлете к столице России были сбиты два украинских БПЛА. На месте падения обломков беспилотников сейчас работают специалисты. В связи с атаками дронов московские аэропорты работают с временными ограничениями, передает «Царьград».