В Белгородской области 13 сел остались без света из-за аварии

Позже в Белгородской области организовали работу оперативного штаба по ликвидации последствий происшествия. В настоящее время на месте взрыва ведутся восстановительные работы. Пригородный поезд № 6715 Старый Оскол — Валуйки и пассажирский поезд № 392 Валуйки — Курск в результате происшествия были задержаны, добавили в ЮВЖД.