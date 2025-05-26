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В Белгородской области 13 сел остались без света из-за аварии

В Грайворонском городском округе Белгородской области в аварийном порядке отключилась электроэнергия. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Источник: Газета.Ру

В результате отключения без света остались 13 сел округа.

Губернатор отметил, что энергетики приступят к ликвидации последствий аварии после согласования с министерством обороны Российской Федерации.

Накануне Гладков сообщил, что в Новооскольском округе железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами. В результате детонации была повреждена контактная сеть, движение поездов временно прекращено. На место происшествия прибыли сотрудники оперативных служб.

Позже в Белгородской области организовали работу оперативного штаба по ликвидации последствий происшествия. В настоящее время на месте взрыва ведутся восстановительные работы. Пригородный поезд № 6715 Старый Оскол — Валуйки и пассажирский поезд № 392 Валуйки — Курск в результате происшествия были задержаны, добавили в ЮВЖД.