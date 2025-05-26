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В Иркутской области семь человек погибли в ДТП за неделю

Всего за семь дней произошло 55 аварий.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области за минувшую неделю произошло 55 дорожных аварий. Как сообщили КП-Иркутск в областной Госавтоинспекции, с 19 по 25 мая семь человек погибли в ДТП. Еще 63 участника дорожного движения, включая 20 детей и подростков, получили травмы различной степени тяжести.

— В таких ДТП было повреждено 76 транспортных средств, — поделились инспекторы.

Анализ аварийности показал, что большинство трагедий произошло из-за грубых нарушений ПДД. Водители продолжают игнорировать правила расположения на проезжей части и требования безопасности при проезде пешеходных переходов. Особую опасность представляет привычка многих автомобилистов выбирать скорость движения, не соответствующую дорожным условиям.

Отдельного внимания заслуживают случаи управления транспортом в нетрезвом состоянии — таких фактов зарегистрировано восемь. Еще более вопиющими являются одиннадцать эпизодов, когда за руль садились лица, вообще не имевшие водительского удостоверения.