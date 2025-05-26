В Иркутской области семь человек погибли в ДТП за неделю

В Иркутской области за минувшую неделю произошло 55 дорожных аварий. Как сообщили КП-Иркутск в областной Госавтоинспекции, с 19 по 25 мая семь человек погибли в ДТП. Еще 63 участника дорожного движения, включая 20 детей и подростков, получили травмы различной степени тяжести.
— В таких ДТП было повреждено 76 транспортных средств, — поделились инспекторы.
Анализ аварийности показал, что большинство трагедий произошло из-за грубых нарушений ПДД. Водители продолжают игнорировать правила расположения на проезжей части и требования безопасности при проезде пешеходных переходов. Особую опасность представляет привычка многих автомобилистов выбирать скорость движения, не соответствующую дорожным условиям.
Отдельного внимания заслуживают случаи управления транспортом в нетрезвом состоянии — таких фактов зарегистрировано восемь. Еще более вопиющими являются одиннадцать эпизодов, когда за руль садились лица, вообще не имевшие водительского удостоверения.