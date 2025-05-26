В Белгородской области произошло аварийное отключение электричества

В Грайворонском округе Белгородской области произошло аварийное отключение электроэнергии, в результате чего без света остались жители нескольких сел. Об этом в понедельник, 26 мая, глава региона Вячеслав Гладков.
— Без света временно остаются села Дорогощь, Смородино, Заречье-Второе, Почаево, Дроновка, Мокрая Орловка, Сподарюшино, Дунайка, Мощеное, Санково, Пороз, Рождественка и Косило, — сообщил Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, аварийные службы начнут устранение последствий аварии после согласования работ с Министерством обороны РФ.
Помимо этого, стало известно, что в нескольких городах Тульской области произошло массовое отключение электроэнергии. Блэкаут затронул Алексин и ряд районов Тулы, в частности, в Привокзальном районе свет пропал на семи улицах накануне в 23:10. Этому предшествовала серия из 14 взрывов, зафиксированных в регионе.