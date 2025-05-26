В Белгородской области произошло аварийное отключение электричества

Помимо этого, стало известно, что в нескольких городах Тульской области произошло массовое отключение электроэнергии. Блэкаут затронул Алексин и ряд районов Тулы, в частности, в Привокзальном районе свет пропал на семи улицах накануне в 23:10. Этому предшествовала серия из 14 взрывов, зафиксированных в регионе.