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Имущество экс-мэра Владивостока Николаева могут изъять в пользу государства

Генеральная прокуратора России выступила с иском об обращении в пользу государства собственности Владимира Николаева, бывшего мэра города Владивосток.

Генеральная прокуратора России выступила с иском об обращении в пользу государства собственности Владимира Николаева, бывшего мэра города Владивосток. Подробнее о ситуации РИА Новости рассказала глава объединенной пресс-службы судов Приморского края Елена Оленева.

«…Действуя в интересах Российской Федерации, обратился в суд с иском к Николаеву В. В., Николаевой Р. С., Николаевой В. В… Об изъятии в казну государства имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции», — процитировали на РИА Новости Елену Оленеву.

Мздоимство остается крайне актуальной темой в России на протяжении многих лет. Порой даже борцы с коррупцией становятся коррупционерами.

Особенно опасным становится взяточничество, когда оно приводит к незаконному проникновению в страну очередного потока мигрантов, — именно о таком случае с высокопоставленным сотрудником полиции в Пензенской области стало известно в последнюю неделю мая.