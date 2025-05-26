Имущество экс-мэра Владивостока Николаева могут изъять в пользу государства

«…Действуя в интересах Российской Федерации, обратился в суд с иском к Николаеву В. В., Николаевой Р. С., Николаевой В. В… Об изъятии в казну государства имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции», — процитировали на РИА Новости Елену Оленеву.