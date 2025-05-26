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Дроны ВСУ разнесли постройку в Ивановской области

В Кинешме (Ивановская область) в ходе ударов дронов ВСУ повреждения получила хозяйственная постройка в промзоне. Об этом сообщает оперштаб города.

В Кинешме сохраняется режим опасности БПЛА.

В Кинешме (Ивановская область) в ходе ударов дронов ВСУ повреждения получила хозяйственная постройка в промзоне. Об этом сообщает оперштаб города.

«В Кинешме отражена атака БПЛА. В промзоне зафиксировано падение обломков БПЛА. Повреждена хозпостройка для хранения упаковки», — говорится в сообщении telegram-канала «Ивановская область».

Telegram-канал Mash сообщает, что целью атаки был крупный химзавод. Официального подтверждения этой информации нет.

На данный момент информации о пострадавших не поступало. Отмечается, что на месте падения фрагментов дронов работают оперативные службы. В городе сохраняется режим опасности БПЛА.

Ранее в городе появились сообщения о взрывах. Очевидцы отмечают, что также заметили дым над городом.