В Иркутской области стало больше лесных пожаров из-за жары

В Иркутской области стало больше лесных пожаров из-за майской жары. Как сообщил губернатор региона Игорь Кобзев, на оперштабе обсудили текущую пожароопасную обстановку. Несмотря на активные усилия спасателей, ситуация остается сложной — на вечер 25 мая пламя бушевало на 34 участках.