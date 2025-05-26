В Иркутской области стало больше лесных пожаров из-за жары

В Иркутской области стало больше лесных пожаров из-за майской жары. Как сообщил губернатор региона Игорь Кобзев, на оперштабе обсудили текущую пожароопасную обстановку. Несмотря на активные усилия спасателей, ситуация остается сложной — на вечер 25 мая пламя бушевало на 34 участках.
— Усилены силы и средства. На очагах работали 498 человек и 67 единиц наземной техники. Привлекли 5 вертолётов МИ-8, чтобы оперативно перебрасывать людей, — поделился Игорь Кобзев.
Особое внимание уделяется мониторингу — воздушную разведку проводят 12 самолетов и 19 беспилотников. Прогноз на ближайшие дни неутешителен — синоптики предупреждают о сохранении жаркой, сухой и ветреной погоды с возможными грозами. Эти условия создают крайне благоприятную среду для мгновенного распространения огня.