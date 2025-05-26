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Омичи сообщают о серийной стрельбе по автомобилям в Центральном округе

Жителям Амурского поселка, что в Центральном округе Омска, переживают за свои автомобили.

Источник: SuperOmsk.ru

Как анонимно сообщил в соцсетях очевидец, ночью на воскресенье, 25 мая 2025 года, неизвестный обстрелял из травматического оружия два автомобиля.

На кадрах, опубликованных в паблике «Инцидент Омск» соцсети «ВКонтакте», видно следы от пуль в стеклах двух автомобилей, а также пулю, застрявшую в обивке сиденья.

Еще один аналогичный инцидент произошел, как заявляется, возле гипермаркета «Лента» в Амуре. Там следы стрельбы замечены на фаре автомобиля.

Добавим, в комментариях к постам некоторые омичи предположили, что у стрелявшего были претензии к тому, как припаркованы машины.

Официальной информации по данному инциденту нет.