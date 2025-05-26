Омичи сообщают о серийной стрельбе по автомобилям в Центральном округе

Как анонимно сообщил в соцсетях очевидец, ночью на воскресенье, 25 мая 2025 года, неизвестный обстрелял из травматического оружия два автомобиля.
На кадрах, опубликованных в паблике «Инцидент Омск» соцсети «ВКонтакте», видно следы от пуль в стеклах двух автомобилей, а также пулю, застрявшую в обивке сиденья.
Еще один аналогичный инцидент произошел, как заявляется, возле гипермаркета «Лента» в Амуре. Там следы стрельбы замечены на фаре автомобиля.
Добавим, в комментариях к постам некоторые омичи предположили, что у стрелявшего были претензии к тому, как припаркованы машины.
Официальной информации по данному инциденту нет.