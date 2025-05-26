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В Кинешме в промзоне упали обломки БПЛА, повреждена хозпостройка

По предварительной информации, пострадавших нет.

Источник: Аргументы и факты

Во время атаки беспилотника на Кинешму в Ивановской области его обломки упали на территорию промышленной зоны, вызвав повреждение хозяйственной постройки, предназначенной для хранения упаковочных материалов.

Об этом сообщило правительство региона со ссылкой на оперативный штаб.

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет. На месте происшествия работают экстренные службы. В регионе сохраняется повышенный уровень угрозы, связанный с возможными повторными атаками БПЛА.

Ранее российские военные уничтожили ещё два вражеских беспилотных летательных аппарата, летевших в сторону Москвы.