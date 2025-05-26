Учительница занималась сексом с учениками прямо в кабинете и потом рожала от них

Скандальная известность пришла к Уайтхерст в 2013 году, когда расследование выявило её многолетние интимные связи с тремя учащимися, одна из которых привела к беременности. Отец ребенка, бывший ученик, рассказал, что отношения начались после совместной поездки в Диснейленд. По его словам, педагог принуждала его к близости, уверяя в невозможности зачатия. В 2014 году молодой человек получил компенсацию в размере $6 млн.