Учительница занималась сексом с учениками прямо в кабинете и потом рожала от них

В американском штате Калифорния учительнице, родившей ребенка от школьника, предъявили дополнительные обвинения.
В апреле 2025 года новый иск против Лауры Уайтхерст, ранее преподававшей английский язык, подал очередной выпускник школы из города Редлендс. Мужчина заявил, что в 2007 году, будучи 16-летним подростком, стал жертвой сексуальных домогательств со стороны педагога. Таким образом, он стал четвертым пострадавшим, обратившимся в суд с обвинениями в её адрес.
Скандальная известность пришла к Уайтхерст в 2013 году, когда расследование выявило её многолетние интимные связи с тремя учащимися, одна из которых привела к беременности. Отец ребенка, бывший ученик, рассказал, что отношения начались после совместной поездки в Диснейленд. По его словам, педагог принуждала его к близости, уверяя в невозможности зачатия. В 2014 году молодой человек получил компенсацию в размере $6 млн.
Как свидетельствуют потерпевшие, Уайтхерст приглашала подростков в учебный кабинет, вовлекала в откровенные беседы, после чего склоняла к интимным контактам. Половая связь происходила как на территории школы, так и в её доме. Спустя два месяца после родов женщина была приговорена к шестимесячному тюремному сроку. Об этом информирует Mercury News.
Расследование показало, что администрация учебного заведения годами игнорировала жалобы на поведение преподавательницы. По данным СМИ, в школе насчитывается не менее 50 жертв сексуального насилия со стороны разных педагогов. Как предполагается, некоторые учителя десятилетиями подвергали учащихся домогательствам, оставаясь безнаказанными.
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