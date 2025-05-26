Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двух прикамцев будут судить за разбойное нападение

В Губахе завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей 29 и 44 лет.

Источник: Freepik

Мужчин обвиняют в разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

В дежурную часть полиции обратился 37-летний житель Губахи и заявил о хищении 12 тысяч рублей.

Потерпевший был в гостях у знакомых. Во время застолья у 44-летнего хозяина квартиры и его 29-летнего приятеля созрел план завладеть деньгами, которые были при себе у гостя. Фигуранты ограничили свободу мужчины, заблокировав выход из квартиры, и потребовали отдать им наличные. Гость отказался выполнить их требования, тогда один из злоумышленников ударил его головой в лицо. Испытывая опасения за свои жизнь и здоровье, мужчина отдал деньги нападавшим. Соучастники поделили наличные между собой.

Во время следствия злоумышленники полностью признали вину и добровольно возместили причиненный материальный ущерб.

Теперь уголовное дело передано на рассмотрение в суд.