Двух прикамцев будут судить за разбойное нападение

Потерпевший был в гостях у знакомых. Во время застолья у 44-летнего хозяина квартиры и его 29-летнего приятеля созрел план завладеть деньгами, которые были при себе у гостя. Фигуранты ограничили свободу мужчины, заблокировав выход из квартиры, и потребовали отдать им наличные. Гость отказался выполнить их требования, тогда один из злоумышленников ударил его головой в лицо. Испытывая опасения за свои жизнь и здоровье, мужчина отдал деньги нападавшим. Соучастники поделили наличные между собой.