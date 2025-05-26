В Ивановской области обломки БПЛА повредил хозпостройку в промзоне

В городе Кинешма Ивановской области отражена атака беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом стало известно в понедельник, 26 мая.
Обломки дрона упали в промзоне, повредив хозяйственную постройку, предназначенную для хранения упаковки.
— В Кинешме отражена атака БПЛА. В промзоне зафиксировано падение обломков БПЛА. По предварительной информации пострадавших нет. Повреждена хозпостройка для хранения упаковки, —говорится в сообщении Telegram-канала «Ивановская область».
На месте происшествия работают специальные службы. Власти предупреждают о сохранении режима опасности БПЛА и призывают жителей к бдительности и соблюдению мер безопасности.
По данным Telegram-канала Mash, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дронами крупный химический завод в Ивановской области. По словам местных жителей, было слышно минимум два взрыва возле Дмитриевского химзавода.
Незадолго до этого мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 26 мая, сообщил о ликвидации двух беспилотных летательных аппаратов силами ПВО на подлете к Москве.
Ранее мэр столицы также сообщил о ликвидации одного вражеского дрона на подлете к столице.