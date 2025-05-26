«Ожидаются металлические осадки»: обстановка в Московской области после ночной атаки ВСУ

Взрыв в городе Бронницы услышали жители Раменского. Кроме того, примерно в 00:52 очевидцы сообщили о громком звуке возле аэропорта Внуково. Некоторые пользователи с иронией предлагают: «Да может уже пусть в Яндекс погоду, а не в новости добавят, что ожидаются металлические осадки, возможно, со взрывчатыми веществами».