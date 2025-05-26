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«Ожидаются металлические осадки»: обстановка в Московской области после ночной атаки ВСУ

ВСУ снова совершили попытку атаки беспилотниками на российскую столицу. Системы противовоздушной обороны РФ успешно уничтожили два дрона. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Информации о пострадавших и разрушениях в результате атак дронов ВСУ не поступало.

ВСУ снова совершили попытку атаки беспилотниками на российскую столицу. Системы противовоздушной обороны РФ успешно уничтожили два дрона. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В некоторых населенны пунктах Московской области пропала связь. Местные жители иронично предложили добавить «металлические осадки» в прогноз погоды. Обстановка в регионе на текущий момент — в материале URA.RU.

Сколько БПЛА сбили и где.

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Вечером 25 мая в Московской области российские силы противовоздушной обороны обнаружили и ликвидировали более десяти беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины. В результате в аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» временно приостанавливалась работа. Впоследствии авиасообщение в этих аэропортах было восстановлено.

Сегодня утром украинские беспилотники вновь атаковали Москву. Силами ПВО были уничтожены два дрона, летевших в сторону столицы, сообщил Собянин в своем telegram-канале. Он отметил, что на месте падения обломков работают экстренные службы. В общей сложности, по словам Собянина, сбито пять БПЛА.

Кроме того, в соцсетях появились сообщения, что обломки одного из дронов упали возле школы в Бронницах (Московская область). Официального подтверждения этой информации пока нет, данных о жертвах или разрушениях не поступало.

Реакция жителей.

В местных пабликах жители Московской области активно обсуждают происходящее. «Живу в Капотне, сейчас сижу, радуюсь жизни и слушаю хор под окнами из дронов», «Я слышала очень громкий взрыв» — пишут комментаторы.

Взрыв в городе Бронницы услышали жители Раменского. Кроме того, примерно в 00:52 очевидцы сообщили о громком звуке возле аэропорта Внуково. Некоторые пользователи с иронией предлагают: «Да может уже пусть в Яндекс погоду, а не в новости добавят, что ожидаются металлические осадки, возможно, со взрывчатыми веществами».

Местные жители пишут также, что в Щелково временно пропала связь, в Пушкино в то же время она работает. Пользователи отмечают в Москве перебои в функционировании систем GPS.