«Ожидаются металлические осадки»: обстановка в Московской области после ночной атаки ВСУ

Информации о пострадавших и разрушениях в результате атак дронов ВСУ не поступало.
ВСУ снова совершили попытку атаки беспилотниками на российскую столицу. Системы противовоздушной обороны РФ успешно уничтожили два дрона. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
В некоторых населенны пунктах Московской области пропала связь. Местные жители иронично предложили добавить «металлические осадки» в прогноз погоды. Обстановка в регионе на текущий момент — в материале URA.RU.
Сколько БПЛА сбили и где.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПо Киеву второй день наносят мощные удары: целями стали важные для ВСУ военные объекты.
Вечером 25 мая в Московской области российские силы противовоздушной обороны обнаружили и ликвидировали более десяти беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины. В результате в аэропортах «Домодедово» и «Жуковский» временно приостанавливалась работа. Впоследствии авиасообщение в этих аэропортах было восстановлено.
Сегодня утром украинские беспилотники вновь атаковали Москву. Силами ПВО были уничтожены два дрона, летевших в сторону столицы, сообщил Собянин в своем telegram-канале. Он отметил, что на месте падения обломков работают экстренные службы. В общей сложности, по словам Собянина, сбито пять БПЛА.
Кроме того, в соцсетях появились сообщения, что обломки одного из дронов упали возле школы в Бронницах (Московская область). Официального подтверждения этой информации пока нет, данных о жертвах или разрушениях не поступало.
Реакция жителей.
В местных пабликах жители Московской области активно обсуждают происходящее. «Живу в Капотне, сейчас сижу, радуюсь жизни и слушаю хор под окнами из дронов», «Я слышала очень громкий взрыв» — пишут комментаторы.
Взрыв в городе Бронницы услышали жители Раменского. Кроме того, примерно в 00:52 очевидцы сообщили о громком звуке возле аэропорта Внуково. Некоторые пользователи с иронией предлагают: «Да может уже пусть в Яндекс погоду, а не в новости добавят, что ожидаются металлические осадки, возможно, со взрывчатыми веществами».
Местные жители пишут также, что в Щелково временно пропала связь, в Пушкино в то же время она работает. Пользователи отмечают в Москве перебои в функционировании систем GPS.