Толпа подростков избила 18-летнего парня в Троицке

Информация об инциденте появилась в паблике «Подслушано Троицк». В посте говорится, что всё произошло 24 мая рядом с кафе на улице Гагарина. Подростки набросилась на парня и якобы долго его избивали прямо рядом с проезжей частью. По информации очевидцев, нападавшие могли быть пьяны. В конфликт вмешались проезжавшие мимо водители, которые разняли дерущихся. Пострадавшему потребовалась помощь медиков.