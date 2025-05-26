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Толпа подростков избила 18-летнего парня в Троицке

Возбуждено уголовное дело.

В Троицке Челябинской области толпа молодых людей избила 18-летнего парня на улице. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в информационном центре СК России.

Информация об инциденте появилась в паблике «Подслушано Троицк». В посте говорится, что всё произошло 24 мая рядом с кафе на улице Гагарина. Подростки набросилась на парня и якобы долго его избивали прямо рядом с проезжей частью. По информации очевидцев, нападавшие могли быть пьяны. В конфликт вмешались проезжавшие мимо водители, которые разняли дерущихся. Пострадавшему потребовалась помощь медиков.

В ГУ МВД по региону рассказали, что мама избитого троичанина обратилась в полицию. Участников инцидента установили. Ими оказались молодые местные жители. Их доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.

Уточняется, что конфликт, по предварительным данным, произошёл «из-за внезапно возникшей неприязни».

В информационном центре СК России сообщили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). Глава ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования.