Пленный из ВСУ попросил не отправлять его на Украину

Он сообщил, что с 2014 года неоднократно приезжал в Россию, чтобы найти работу. Кроме того, по его словам, в Московской области проживает его тетя. Каракулин отметил, что был мобилизован принудительно: сотрудники территориального центра комплектования, выполняющего функции, схожие с российским военкоматом, задержали его на улице и отправили на фронт. Как подчеркнул Каракулин, никакой подготовки на полигонах не проводилось — его сразу отправили в зону боевых действий.