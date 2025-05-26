Пленный из ВСУ попросил не отправлять его на Украину

Пленный ВСУ захотел получить российское гражданство (архивное фото).
Украинский военнослужащий Георгий Каракулин, добровольно сдавшийся в плен ВС РФ, отказался возвращаться на Украину и попросил дать ему гражданство Российской Федерации. Такое заявление боец ВСУ сделал во время интервью.
«Я Каракулин Георгий Юрьевич, 12.05.1979, 425-й отдельный штурмовой полк. Отказываюсь от обмена, хочу остаться в Российской Федерации до окончания боевых действий с возможностью получения российского гражданства», — сказал Каракулин в интервью. Видеозапись имеется в распоряжении агентства ТАСС.
Он сообщил, что с 2014 года неоднократно приезжал в Россию, чтобы найти работу. Кроме того, по его словам, в Московской области проживает его тетя. Каракулин отметил, что был мобилизован принудительно: сотрудники территориального центра комплектования, выполняющего функции, схожие с российским военкоматом, задержали его на улице и отправили на фронт. Как подчеркнул Каракулин, никакой подготовки на полигонах не проводилось — его сразу отправили в зону боевых действий.