В Чкаловском посёлке Омска машина частично ушла под землю

В социальных сетях жители Омска распространили снимки внушительной дыры, возникшей прямо на дороге. Инцидент произошел на улице Индустриальной, недалеко от кинотеатра «Космос», расположенного в Чкаловском поселке. Размеры провала оказались настолько значительными, что в него частично провалился автомобиль.