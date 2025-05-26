В Чкаловском посёлке Омска машина частично ушла под землю

В социальных сетях жители Омска распространили снимки внушительной дыры, возникшей прямо на дороге. Инцидент произошел на улице Индустриальной, недалеко от кинотеатра «Космос», расположенного в Чкаловском поселке. Размеры провала оказались настолько значительными, что в него частично провалился автомобиль.
Фото инцидента были размещены в группе «Аварийный Омск». Машина марки «Рено» погрузилась в яму почти на четверть своей высоты.
Представители городской администрации Омска сообщили о незамедлительном выезде бригады дорожных служб на место происшествия. Проводится работа по установлению владельцев инженерных коммуникаций, ставших причиной образования провала в дорожном покрытии.
Ранее мы писали, что на улице Омской произошло обрушение дорожного полотна. Существенное проседание асфальтового покрытия было зафиксировано в районе автозаправочной станции.