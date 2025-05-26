Гладков: в Белгородской области произошло аварийное отключение света

В Грайворонском округе Белгородской области ночью в понедельник, 26 мая, произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом в своем телеграм-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.
По данным губернатора, без света остались села Дорогощь, Смородино, Заречье-Второе, Почаево, Дроновка, Мокрая Орловка, Сподарюшино, Дунайка, Мощеное, Санково, Пороз, Рождественка и Косило.
«Аварийные службы приступят к устранению последствий после согласования с МО РФ», — уточнил Гладков.
Ранее французские анархисты взяли на себя ответственность за отключение света во Франции.
Напомним, сбой в системе электроснабжения привел к тому, что департамент Приморские Альпы остался без света, когда там проходил знаменитый Каннский кинофестиваль.