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Гладков: в Белгородской области произошло аварийное отключение света

В Грайворонском округе Белгородской области ночью в понедельник, 26 мая, произошло аварийное отключение электроэнергии.

В Грайворонском округе Белгородской области ночью в понедельник, 26 мая, произошло аварийное отключение электроэнергии. Об этом в своем телеграм-канале написал глава региона Вячеслав Гладков.

По данным губернатора, без света остались села Дорогощь, Смородино, Заречье-Второе, Почаево, Дроновка, Мокрая Орловка, Сподарюшино, Дунайка, Мощеное, Санково, Пороз, Рождественка и Косило.

«Аварийные службы приступят к устранению последствий после согласования с МО РФ», — уточнил Гладков.

Ранее французские анархисты взяли на себя ответственность за отключение света во Франции.

Напомним, сбой в системе электроснабжения привел к тому, что департамент Приморские Альпы остался без света, когда там проходил знаменитый Каннский кинофестиваль.