Женщина погибла при пожаре в челябинской квартире

Ночной пожар в челябинской трёхэтажке унёс жизнь женщины. Ещё одного человека доставили в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Трагедия произошла ночью 26 мая в жилом доме на улице Коммунаров. Огонь вспыхнул в квартире на третьем этаже и перекинулся на крышу.
«В результате происшествия погибла женщина из горящей квартиры. Еще один человек пострадал: мужчина госпитализирован в больницу», — сообщили в ГУ МЧС.
Пожар ликвидировали на площади 40 квадратных метров. По предварительным данным, причиной ЧП стал аварийный режим работы электросети или электрического оборудования.