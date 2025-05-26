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Женщина погибла при пожаре в челябинской квартире

Ещё одного человека доставили в больницу.

Источник: ГУ МЧС по Челябинской области

Ночной пожар в челябинской трёхэтажке унёс жизнь женщины. Ещё одного человека доставили в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Трагедия произошла ночью 26 мая в жилом доме на улице Коммунаров. Огонь вспыхнул в квартире на третьем этаже и перекинулся на крышу.

«В результате происшествия погибла женщина из горящей квартиры. Еще один человек пострадал: мужчина госпитализирован в больницу», — сообщили в ГУ МЧС.

Пожар ликвидировали на площади 40 квадратных метров. По предварительным данным, причиной ЧП стал аварийный режим работы электросети или электрического оборудования.