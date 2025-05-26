В Братске СК завел дело из-за массового отравления в кафе

В Братске СК завел уголовное дело после обращения в больницу нескольких человек, отравившихся в одном из местных кафе. Среди пострадавших — четверо детей. Дело квалифицировано по статье о предоставлении услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом КП-Иркутск сообщили в Следкоме и прокуратуре Иркутской области.
— В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, допрашиваются свидетели и потерпевшие, — поделились в СУ СКР Иркутской области.
Тем временем прокуратурой организована проверка. Также продолжается контроль за ходом и результатами расследования организованного Следкомом.