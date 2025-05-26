В Боханском районе женщина погибла в ДТП, за рулем был нетрезвый водитель

В Боханском районе Иркутской области в полночь 25 мая на десятом километре дороги «Бохан-Тихоновка» произошла авария. Как рассказали КП-Иркутск в Госавтоинспекции региона, 39-летний владелец «Тойоты Премио» ехал с села Тихоновка и не справился с управлением. В результате машина съехала в кювет.
— В результате происшествия пассажир транспортного средства, 45-летняя женщина вылетела из автомобиля, после чего была прижата транспортным средством. От травм пассажирка скончалась на месте до прибытия скорой помощи, — уточнили в ведомстве.
Сам водитель и другая 31-летняя пассажирка не пострадали. Полицейские провели процедуру освидетельствования. Тест показал, что мужчина был пьян, уровень алкоголя в крови превысил норму в четыре раза. Проверка продолжается.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в регионе за неделю в ДТП погибли семь человек.