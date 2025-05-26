Взрыв грузового поезда в Белгородской области: подробности

В минувшее воскресенье, 25 мая, железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, которое было заложено под рельсами на территории Белгородской области. С места даже опубликовано фото. Как заявил глава региона Вячеслав Гладков в результате этого ЧП произошел взрыв. К счастью, никто не пострадал.
«ЧП в Новооскольском округе. По предварительной информации, железнодорожный состав наехал на взрывное устройство, заложенное под рельсами. В результате произошел взрыв. Пострадавших нет», — написал он в Telegram-канале.
Фотография с места события опубликована в Telegram-канале SHOT. Снимок сделан издалека, однако на нем можно увидеть два грузовых поездка. Только вот неизвестно какой из них пострадал в результате наезда на взрывное устройство. Если присмотреть к железнодорожным путям, то, на первый взгляд, никаких серьезных повреждений они не получили.
По словам Гладкова, на место оперативно прибыли все белгородские профильные ведомства. Они же и установили, что в результате взрыва была повреждена контактная сеть железнодорожного пути. Для ее восстановления временно приостанавливали движение поездов. В частности, задержаны следующие поезда: пригородный № 6715 Старый Оскол — Валуйки и пассажирский № 392 Валуйки — Курск поезда.
Сообщалось также, что на Юго-Восточной железной дороге (ЮВЖД) сформирован оперативный штаб, который будет заниматься ликвидацией последствий взрыва.
В тот же день киевские боевики нанесли удар по трем населенным пунктам в приграничных территориях Белгородской области при помощи дронов. Известно, что никто не пострадал. В результате атаки ВСУ повреждены легковые автомобили, надворная постройка, частный дом, крыши цеха и склада, а также загорелись два припаркованных грузовика.
Как KP.RU писал ранее, в октябре 2024 года на днище поезда с дизельным топливом было обнаружено взрывчатое устройство с пластидом. Установить такую находку удалось на вокзале в Ярославле. Известно, что состав ехал на местный НПЗ. Благодаря оперативной работе специалистов, детонации не случилось.