Взрыв грузового поезда в Белгородской области: подробности

Фотография с места события опубликована в Telegram-канале SHOT. Снимок сделан издалека, однако на нем можно увидеть два грузовых поездка. Только вот неизвестно какой из них пострадал в результате наезда на взрывное устройство. Если присмотреть к железнодорожным путям, то, на первый взгляд, никаких серьезных повреждений они не получили.