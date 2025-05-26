Над ДНР за неделю сбили более 400 украинских дронов

Более 400 БПЛА ВСУ уничтожено над ДНР за неделю.
За последнюю неделю, с 19 по 25 мая, над крупными городами Донецкой Народной Республики были перехвачены свыше 400 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.
«За прошедшую неделю система “Купол Донбасса” зафиксировала и перехватила 413 украинских беспилотников над городами ДНР», — сообщили в ведомстве. Система радиоэлектронной борьбы успешно перехватила четыре ударных беспилотных летательных аппарата типа Raybird-3 и «Бородавочник», целью которых была Зуевская теплоэлектростанция — стратегически важный объект энергетической инфраструктуры, обеспечивающий электроэнергией ряд районов республики.
Помимо этого, в ходе ночной атаки Вооруженных сил Украины 23 мая над Донецком и Макеевкой было уничтожено более 39 беспилотников. Также в районе Горловки средства радиоэлектронной борьбы нейтрализовали 86 вражеских дронов как разведывательного, так и ударного назначения.