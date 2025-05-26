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Над ДНР за неделю сбили более 400 украинских дронов

За последнюю неделю, с 19 по 25 мая, над крупными городами Донецкой Народной Республики были перехвачены свыше 400 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

Более 400 БПЛА ВСУ уничтожено над ДНР за неделю.

За последнюю неделю, с 19 по 25 мая, над крупными городами Донецкой Народной Республики были перехвачены свыше 400 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

«За прошедшую неделю система “Купол Донбасса” зафиксировала и перехватила 413 украинских беспилотников над городами ДНР», — сообщили в ведомстве. Система радиоэлектронной борьбы успешно перехватила четыре ударных беспилотных летательных аппарата типа Raybird-3 и «Бородавочник», целью которых была Зуевская теплоэлектростанция — стратегически важный объект энергетической инфраструктуры, обеспечивающий электроэнергией ряд районов республики.

Помимо этого, в ходе ночной атаки Вооруженных сил Украины 23 мая над Донецком и Макеевкой было уничтожено более 39 беспилотников. Также в районе Горловки средства радиоэлектронной борьбы нейтрализовали 86 вражеских дронов как разведывательного, так и ударного назначения.