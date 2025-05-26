Над ДНР за неделю сбили более 400 украинских дронов

Помимо этого, в ходе ночной атаки Вооруженных сил Украины 23 мая над Донецком и Макеевкой было уничтожено более 39 беспилотников. Также в районе Горловки средства радиоэлектронной борьбы нейтрализовали 86 вражеских дронов как разведывательного, так и ударного назначения.