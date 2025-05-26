В Самаре прошел рейд против браконьеров, общественники и силовики спасли 92 рыбы

Накануне на реке Самара прошёл специальный рейд по выявлению и изъятию незаконных орудий лова.
Осмотр местности начался с участка выше по течению, где инспекторы обследовали заливные луга между Южным и Кировским мостами. Именно эта зона считается важной для прохода рыбы из Волги на нерест.
В ходе рейда было найдено и извлечено две крупные браконьерские сети. Одна из них была установлена совсем недавно — в ней находились всего две особи.
Вторая же оказалась гораздо более «урожайной»: в ней запуталось множество рыб, в том числе самки с икрой. Их спасение дало шанс на жизнь десяткам тысяч ещё не родившихся мальков.
Об этом рассказала ГТРК «Самара».
В данный момент в регионе активно идет нерест линя — одного из ключевых видов пресноводной рыбы. Поэтому особое внимание во время рейдов уделяется защите именно этих особей.
Акция проводилась в рамках мероприятий, посвящённых Международному дню Волги, и традиционно организована Общественной палатой Самарской области.
В рейде приняли участие депутаты, представители общественных организаций, сотрудники Росгвардии, а также члены объединений водного и мотоциклетного транспорта.
Как сообщил зампред Комиссии Общественной палаты РФ по культуре и сохранению духовного наследия Павел Покровский, в результате рейда удалось выпустить обратно в воду 92 рыбы. Некоторые особи получили повреждения от сетей, однако у них остаётся шанс на выживание.
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