Оперштаб: в Кинешме Ивановской области отразили атаку дронов ВСУ

Атаку беспилотных летательных аппаратов отразили российские силы противовоздушной обороны в Кинешме Ивановской области. В результате повреждения получила хозпостройка для хранения упаковки. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
Как говорится в публикации, падение обломков БПЛА зафиксировали в промышленной зоне, пострадавших нет. На месте ЧП работают сотрудники оперативных служб. Режим опасности атаки дронов пока сохраняется.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что украинские беспилотники пытались атаковать объекты на территории российской столицы в ночь на понедельник 26 мая.
А сутками ранее столичный градоначальник рассказывал, как украинские военные предприняли попытку массированной атаки беспилотными аппаратами на Москву в ночь на воскресенье 25 мая. Всего было сбито 12 БПЛА.